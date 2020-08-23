В Україні скоротилася кількість хворих і померлих від коронавируса

22 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 987 до 104 958, кількість померлих від захворювання - на 27 людей до 2 271 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків скоротилася на 14,6 %, нових летальних випадків - на 27%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 23 серпня в Україні зареєстровано 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 271 летальний, 52 235 людей одужали.

За добу зафіксовано 1 987 нових випадків захворювання, одужали 500 людей, померли 27.

Таким чином, 22 серпня показник нових хворих за добу був менше, ніж видужалих - 1 987 проти 500.

Кількість нових випадків захворювання 22 серпня становила 1,89% від загальної кількості захворілих на 21 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужалих і померлих) на ранок 23 серпня становить 50 452 людини, що на 2,98% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (13 111), в Києві (11 814) та Чернівецькій області (8 926).

У Рівненській області зафіксовано 8 460 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 7 805 випадок, у Харківській - 7 493, у Закарпатській - 6 987, в Одеській - 5 909, у Волинській - 5 102, у Київській - 4 952, в Тернопільській - 4 626, у Вінницькій - 3 592, у Житомирській - 2 821, у Дніпропетровській - 1 966, у Хмельницькій - 1 946 випадки.

1 468 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 331 випадків - в Запорізькій, 1 286 випадків - в Черкаській, 1 234 випадків - в Донецькій, 1 165 випадків - в Сумській, 981 випадків - в Миколаївській, 764 випадків - в Кіровоградській, 642 випадків - в Полтавській, 334 випадки - в Херсонській і 243 випадки - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Також відсьогодні 14 регіонів потрапили в "червону" зону.

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