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24 серпня 2020, понеділок, 08:29 16
Суспільство 2020-08-24T12:30:03+03:00
Українські Новини
До кінця карантину залишився тиждень – що і в яких областях заборонено

До кінця карантину залишився тиждень – що і в яких областях заборонено

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

Сьогодні почався 166-й день карантину, вступили в дію зміни відносно карантинних зон. Вперше карантинні заходи було введено Кабінетом Міністрів 12 березня через початок пандемії коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 8 днів.

У Сумах члени виконавчого комітету під час позачергового засідання прийняли зміни в ряд обмежувальних заходів. Також Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіку, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Київ і 15 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Тим часом поліція відкрила 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів з початку карантину.

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