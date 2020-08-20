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20 серпня 2020, четвер, 18:22 10
Кабмін 2020-08-20T19:45:02+03:00
Українські Новини
Міністр культури Ткаченко відреагував на скандал з недопуском хлопчика на "Євробачення"

Міністр культури Ткаченко відреагував на скандал з недопуском хлопчика на "Євробачення"

Надежда Комендантова
Олександр Ткаченко. Фото: 112
Олександр Ткаченко. Фото: 112

Міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував рішення Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) про заборону 12-річному Максиму Ткачуку брати участь в дитячому "Євробаченні".

Про це пише Telegram-канал PavlovskyNews.

Міністр уточнив, що Національна громадська телерадіокомпанія України — це незалежна інституція, яка має статут і правила, за якими вони відбирають учасників.

"Якби мене запитали, як би я це вирішував, то я би вирішував іншим способом, але я не керівник НГТУ", — підсумував Ткаченко.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня генеральний продюсер "суспільности UA" Ярослав Лодигін заявив, що  в НСТУ не можуть скасувати своє рішення щодо Максима Ткачука, якому відмовили в участі в дитячому "Євробаченні", однак 12-річному школяреві пропонують зробити запис свого дебютного альбому. 

Бабуся 12-річного Максима Ткачука, якому НСТУ відмовила в участі в дитячому "Євробаченні", розповіла про те, що шкодує про ажіотаж навколо цієї ситуації.

 

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