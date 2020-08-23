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23 серпня 2020, неділя, 17:12 5
Суспільство 2020-08-23T17:30:01+03:00
Українські Новини
У Сумах посилили карантин: які обмеження вводяться

У Сумах посилили карантин: які обмеження вводяться

Елена Новикова
Карантин, Карантин в Україні, Посилення карантину, Карантин у Сумах
Карантин в Сумах. Фото: pexels
Карантин в Сумах. Фото: pexels

У Сумах члени виконавчого комітету під час позачергового засідання прийняли зміни в ряд обмежувальних заходів, пов'язаних з коронавірусом через віднесення міста до "жовтої зони" з розповсюдження COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міста, передають Українські Новини.

Зокрема, заборонена діяльність хостелів, проведення масових заходів, крім необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування, релігійних заходів та зборів співвласників багатоквартирних будинків за умови здійснення контролю за дотриманням маскового режиму, соціальної дистанції між учасниками не менше 1,5 метрів і перебування однієї особи на 10 м2 площі будівлі або території.

Кінотеатри та установи культури можуть працювати тільки за умови наповнення приміщення до 50% і дотримання особами соціальної дистанції 1,5 м.

Забороняється відвідування сторонніми особами установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають / перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи з психічним або інтелектуальним порушенням, а також установ та закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах, крім установ, що надають соціальні послуги екстрено.

Заборонено роботу розважальних закладів, нічних клубів, а також закладів громадського харчування після 24:00 до 07:00, крім тих, які здійснюють адресну доставку.

Заборонено проведення масових заходів в закладах громадського харчування в кількості більше 20 чоловік і перебування понад одну людину на 10 м2.

Суб'єктам господарювання, найманим працівникам також забороняється здійснювати торгівлю в невстановлених місцях і без відповідного дозволу на території Сумської міської ОТГ за допомогою об'єктів пересувної роздрібної торгівлі, рухомих транспортних засобів для торгівлі, ємностей, бочок, лотків, столиків, тощо.

Перевезення пасажирів на міському транспорті в кількості більш ніж кількість місць для сидіння і без засобів індивідуального захисту теж під забороною.

Робота дитячих атракціонів також обмежена.

Рішення виконкому вступає в силу з моменту його оприлюднення на Інформаційному порталі Сумської міської ради та діє на період - 14 днів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

З 3 серпня діє  поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони  в залежності від епідемічної ситуації.

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