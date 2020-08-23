Ключовим на наступній сесії Ради стане питання держбюджету, — Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляє, що ключовим питанням чергової сесії Верховної Ради, яка розпочнеться 1 вересня, буде прийняття закону про державний бюджет на 2021 рік. Закон ухвалять до новорічних свят, в той час, як 25 серпня Верховна Рада проведе позачергове засідання для підвищення "мінімалки".

Про це він сказав під час брифінгу біля Ради, передає РБК-Украина.

"Ключовим, як для мене на наступній сесії питанням буде питання бюджету", - сказав він.

Разумков нагадав, що Кабмін повинен подати проект бюджету до 15 вересня.

"Я сподіваюся, ми зможемо плідно над ним попрацювати, щоб зробити його більш якісним, і вже прийняти так, як це робилося і в минулому році, не під ялинку", - додав спікер парламенту.

Крім того, Разумков заявив, що багато питань залишилося ще з минулої сесії Ради.

"Багато аспектів, які потрібно буде розглянути", - сказав він.

Разумков також зазначив, що на рішення Ради вплинуть наближаються місцеві вибори.

"Я розумію, що деякі аспекти піар-складової в тих рішеннях, які будуть прийматися у Верховній Раді, на жаль, також матимуть місце", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Разумков підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Крім того, Разумков заявив, що не планує йти у відпустку влітку.

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