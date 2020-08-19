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19 серпня 2020, середа, 15:28 13
Верховна Рада і партії 2020-08-19T16:30:02+03:00
Українські Новини
Для підвищення "мінімалки" Рада проведе позачергове засідання

Для підвищення "мінімалки" Рада проведе позачергове засідання

Надежда Комендантова
Верховна Рада, Мінімальна заробітна плата, Мінімальна зарплата, позачергове засідання, підвищення мінімальної зарплати
Верховна Рада. Фото: Facebook / Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook / Слуга народу

25 серпня об 11:00 Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання, на якому розгляне збільшення з вересня мінімальної заробітної плати з 4 723 гривні на місяць до 5 тис. гривень в той час, як експерти застерігають, що це призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Відповідне розпорядження голови парламенту Дмитра Разумкова опубліковано на сайті Ради, передають Українські Новини.

"У зв'язку з пропозицією Президента України, поданою відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, щодо скликання позачергової сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, частини 2 статті 11 Регламенту Верховної Ради України ... скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання на 11:00 25 серпня 2020 року", - йдеться в розпорядженні.

На засіданні парламентарії мають намір розглянути 6 питань: законопроєкти №3963 про зміну до державного бюджету на 2020 рік в частині збільшення мінімальної зарплати з 4,7 тис. до 5 тис. гривень, №3659 про зміни в ст.6 держбюджету на 2020 рік, проєкт постанови №3994 про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України, проєкти законів №0063 про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником і Національним банком як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором, №0055 про ратифікацію фінансової угоди "Європейські дороги України III" (проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі") між Україною та Європейським інвестиційним банком, №0056 про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт "Транспортний зв'язок в Україні - фаза I") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як повідомляли Українськi Новини, експерти прогнозують, що підвищення заробітної плати до 5 000 гривень з вересня цього року призведе до прискорення інфляції і подорожчання долара.

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