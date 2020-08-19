Для підвищення "мінімалки" Рада проведе позачергове засідання

25 серпня об 11:00 Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання, на якому розгляне збільшення з вересня мінімальної заробітної плати з 4 723 гривні на місяць до 5 тис. гривень в той час, як експерти застерігають, що це призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Відповідне розпорядження голови парламенту Дмитра Разумкова опубліковано на сайті Ради, передають Українські Новини.

"У зв'язку з пропозицією Президента України, поданою відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, щодо скликання позачергової сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, частини 2 статті 11 Регламенту Верховної Ради України ... скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання на 11:00 25 серпня 2020 року", - йдеться в розпорядженні.

На засіданні парламентарії мають намір розглянути 6 питань: законопроєкти №3963 про зміну до державного бюджету на 2020 рік в частині збільшення мінімальної зарплати з 4,7 тис. до 5 тис. гривень, №3659 про зміни в ст.6 держбюджету на 2020 рік, проєкт постанови №3994 про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України, проєкти законів №0063 про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником і Національним банком як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором, №0055 про ратифікацію фінансової угоди "Європейські дороги України III" (проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі") між Україною та Європейським інвестиційним банком, №0056 про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт "Транспортний зв'язок в Україні - фаза I") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як повідомляли Українськi Новини, експерти прогнозують, що підвищення заробітної плати до 5 000 гривень з вересня цього року призведе до прискорення інфляції і подорожчання долара.

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