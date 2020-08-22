За добу в Києві антирекорд за померлими від коронавіруса - померли 7 людей

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 21 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 179 осіб до 11 507, померлих - на 7 до 165.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальних мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі! Коронавірус за минулу добу виявили у 179 жителів Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві така кількість летальних випадків за добу - померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян", - написав він.

На сьогодні в столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли 100 жінок віком від 21 до 79 років, 63 чоловіки віком від 19 до 92 років, 5 дівчаток від 2 до 14 років і 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років.

Серед тих, хто захворів, 6 медиків.

У лікарні столиці потрапили 24 пацієнти, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 76 осіб.

Всього коронавірус подолали 3 682 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 35, у Дарницькому - 27 і в Дніпровському районі - 25 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні об'єднають лікарні "першої" і "другої" хвилі через зростання кількості госпіталізованих.

Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

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