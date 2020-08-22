В Україні зросла кількість хворих COVID-19, також різко зросла смертність

21 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 328 до 102 971, кількість померлих від захворювання - на 37 осіб до 2 244 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 10,5%, нових летальних випадків - на 60,8%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 22 серпня в Україні зареєстровано 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2 244 летальних, 51 735 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 328 нових випадків захворювання, одужали 657 осіб, померли 37 осіб.

Таким чином, 21 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав, - 2 328 проти 657.

Кількість нових випадків захворювання 21 серпня становила 2,3% від загальної кількості тих, хто захворів на 20 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 22 серпня становила 48 992 людини, що на 3,4% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 965), у Києві (11 507) та Чернівецькій області (8 713).

У Рівненській області зафіксовано 8 383 випадки коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 7 631 випадок, у Харківській - 7 324, у Закарпатській - 6 885, в Одеській - 5 788, у Волинській - 5 052, у Київській - 4 881, у Тернопільській - 4 507, у Вінницькій - 3 553, у Житомирській - 2 734, у Дніпропетровській - 1 932, у Хмельницькій - 1 904 випадки.

1 423 випадки виявлено в Чернігівській області, 1 287 випадків - у Запорізькій, 1 248 випадків - у Черкаській, 1 215 випадків - у Донецькій, 1 145 випадків - у Сумській, 938 випадків - у Миколаївській, 756 випадків - в Кіровоградській, 636 випадків - у Полтавській, 332 випадки - у Херсонській і 232 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Також відсьогодні 14 регіонів потрапили в "червону" зону.

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