підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Україні зросла кількість хворих COVID-19, також різко зросла смертність
22 серпня 2020, субота, 10:31 7
Політика 2020-08-22T13:30:04+03:00
Українські Новини
В Україні зросла кількість хворих COVID-19, також різко зросла смертність

В Україні зросла кількість хворих COVID-19, також різко зросла смертність

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, статистика коронавірусу
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

21 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 328 до 102 971, кількість померлих від захворювання - на 37 осіб до 2 244 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 10,5%, нових летальних випадків - на 60,8%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 22 серпня в Україні зареєстровано 102 971 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2 244 летальних, 51 735 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 328 нових випадків захворювання, одужали 657 осіб, померли 37 осіб.

Таким чином, 21 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав, - 2 328 проти 657.

Кількість нових випадків захворювання 21 серпня становила 2,3% від загальної кількості тих, хто захворів на 20 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 22 серпня становила 48 992 людини, що на 3,4% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 965), у Києві (11 507) та Чернівецькій області (8 713).

У Рівненській області зафіксовано 8 383 випадки коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 7 631 випадок, у Харківській - 7 324, у Закарпатській - 6 885, в Одеській - 5 788, у Волинській - 5 052, у Київській - 4 881, у Тернопільській - 4 507, у Вінницькій - 3 553, у Житомирській - 2 734, у Дніпропетровській - 1 932, у Хмельницькій - 1 904 випадки.

1 423 випадки виявлено в Чернігівській області, 1 287 випадків - у Запорізькій, 1 248 випадків - у Черкаській, 1 215 випадків - у Донецькій, 1 145 випадків - у Сумській, 938 випадків - у Миколаївській, 756 випадків - в Кіровоградській, 636 випадків - у Полтавській, 332 випадки - у Херсонській і 232 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини,  Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Також відсьогодні 14 регіонів потрапили в "червону" зону.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 статистика коронавірусу

Навчальний рік за новими правилами: в школах вимаг...
У Львівській міськраді коронавірус діагностували у...
В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронав...
У ЗСУ зростає захворюваність на коронавірус...
В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях
Новини
Зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 28 серпня 13:55
"ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає в Президента та Уряду не допустити зловживань на закупівлях медичного обладнання 12:24
За липень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями: розмір окладу не розголошували 12:05
Засідання суду про скасування арешту акцій "Мотор Січ" транслюватимуть онлайн 11:28
За добу в Києві антирекорд за померлими від коронавіруса - померли 7 людей 11:02
більше новин
Засідання суду про скасування арешту акцій "Мотор Січ" транслюватимуть онлайн 11:28
Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні, — ЕВА 20:03
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Спивак
Заяви про тарифи знизять електоральну підтримку Притули серед киян, — Співак 17:40
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
До Дня Незалежності у Києві виплатять 92 млн гривень учасникам АТО та іншим категоріям киян, – мер Кличко 16:10
Коронавірус. Фото: pixabay
В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом 09:30
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
14 адмінодиниць стали "червоною зоною". Київ залишився у "жовтій" 18:52 Список
більше новин
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok