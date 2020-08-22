У списку на обмін полоненими — більше 20-ти кримських татар, — Зеленський

В той час, як Київ очікує проведення обміну полоненими на Донбасі найближчим часом, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом і обговорив, зокрема, долю 20 кримських татар, яких незаконно утримують в Росії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Так, повідомляється, що Володимир Зеленський висловив подяку Ердогану за відстоювання прав та інтересів кримських татар, а також за сприяння звільненню українських громадян, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються на території Росії і на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької та Луганської областей.

Зеленський підняв питання необхідності продовження роботи в напрямку звільнення утримуваних Росією осіб.

"У нас є новий список, куди входить понад 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Серед них - батько трирічного хлопчика, який загинув в Криму, Руслан Сулейманов", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, взимку тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Тим часом, обвинувачений у смерті десяти українських військових Бутрименко внесений до списку на обмін полоненими.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини