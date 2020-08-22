підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 серпня 2020, субота, 23:32 6
Президент 2020-08-23T00:45:02+03:00
Українські Новини
У списку на обмін полоненими — більше 20-ти кримських татар, — Зеленський

У списку на обмін полоненими — більше 20-ти кримських татар, — Зеленський

Елена Новикова
Володимир Зеленський, полонені в Росії, Реджеп Таїп Ердоган, Обмін полоненими
Владмир Зеленский. Фото: ОПУ
Владмир Зеленский. Фото: ОПУ

В той час, як Київ очікує проведення обміну полоненими на Донбасі найближчим часом, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом і обговорив, зокрема, долю 20 кримських татар, яких незаконно утримують в Росії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Так, повідомляється, що Володимир Зеленський висловив подяку Ердогану за відстоювання прав та інтересів кримських татар, а також за сприяння звільненню українських громадян, зокрема кримських татар, які незаконно утримуються на території Росії і на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької та Луганської областей.

Зеленський підняв питання необхідності продовження роботи в напрямку звільнення утримуваних Росією осіб.

"У нас є новий список, куди входить понад 20 кримських татар, яких незаконно утримує Росія. Серед них - батько трирічного хлопчика, який загинув в Криму, Руслан Сулейманов", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, взимку тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Тим часом, обвинувачений у смерті десяти українських військових Бутрименко внесений до списку на обмін полоненими.

Більше новин про: Володимир Зеленський полонені в Росії Реджеп Таїп Ердоган Обмін полоненими

Перше засідання ТКГ за участю Кравчука відбудеться...
Військові, звільнені з полону, отримали нові докум...
Принижує жінок і піддається впливу диктаторів. У C...
Зеленський проти закриття малокомплектних шкіл...
МОЗ зменшив перелік країн "червоної зони", після яких потрібно пройти обсервацію
У списку на обмін полоненими — більше 20-ти кримських татар, — Зеленський
Новини
У списку на обмін полоненими — більше 20-ти кримських татар, — Зеленський 23:32
У Києві мер Кличко підняв найбільший прапор України 21:39
У ЗСУ зростає захворюваність коронавірусом 21:20
Україна прагне використовувати ще один міжнародний майданчик для деокупації Криму, — Джапарова 20:44
Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська і Дебальцевого, — Ігор Палиця 16:51
більше новин
Засідання суду про скасування арешту акцій "Мотор Січ" транслюватимуть онлайн 11:28
Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні, — ЕВА 20:03
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Спивак
Заяви про тарифи знизять електоральну підтримку Притули серед киян, — Співак 17:40
Влада намагається приховати правду про трагедії Іловайська і Дебальцевого, — Ігор Палиця 16:51
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
До Дня Незалежності у Києві виплатять 92 млн гривень учасникам АТО та іншим категоріям киян, – мер Кличко 16:10
Коронавірус. Фото: pixabay
В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом 09:30
Зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 28 серпня 13:55
14 регіонів у "червоній зоні", Київ наразі в "жовтій". Де в Україні посилюють карантин 05:30
більше новин
Україна прагне використовувати ще один міжнародний майданчик для деокупації Криму, — Джапарова
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok