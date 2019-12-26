Обвинувачений у смерті десяти українських військових Бутрименко внесений в список на обмін полоненими

Обвинувачений у смерті десяти українських спецназівців в липні 2014 року Микола Бутрименко внесений в список на обмін полоненими між Києвом і окупованим територіям Донбасу. Про це стало відомо 26 грудня на підготовчому засіданні Оріхівського районного суду Запорізької області, де повторно слухається справа Буртименко після апеляції, передає "Радіо Свобода".

Наголошується, що під час засідання суду за клопотанням прокуратури підозрюваному також було змінено запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

"Це клопотання було обґрунтовано тим, що учасники Тристоронньої контактної групи з обміну полонених на виконання Мінських угод і домовленостей у "нормандському форматі" про обмін "всіх на всіх" досягли домовленості про включення Бутрименко в список на обмін. І тому подано таке клопотання, оскільки сама процедура обміну передбачає, щоб людина не утримувалася під вартою, під заставою або під домашнім арештом — тільки особисте зобов'язання. Прокурор забрав цю постанову. Наскільки розумію, він поїхав в Маріупольське СІЗО, і сьогодні або завтра Бутрименко заберуть співробітники Служби безпеки. Тобто він не поїде сам додому — буде спрямований працівниками СБУ до місця збору всіх, і будуть чекати, коли буде старт на обмін", — повідомила адвокат Олена Яркіна.

На даний момент справу проти Бутрименко не закрито: він залишається у статусі обвинуваченого. Наступне засідання суду у його справі призначено на 15 січня.

"Він зобов'язаний прибути 15 січня в Оріхівський районний суд чи брати участь у режимі відеоконференції. Сьогодні позиція потерпілих не буде заслухана, оскільки їх не викликали на судове засідання із-за технічного перенесення справи. Потерпілі будуть на засіданні вже 15 січня. Але позиція потерпілих саме така: Бутрименко є злочинцем, він є обвинуваченим, і якщо його забирають, то нехай повертають хлопців з 3-го полку. Попередні розмови з сім'ями постраждалих були такого штибу: якщо його обміняють на інших військових, які залишилися в "ДНР/ЛНР", то ця позиція гуманною. Люди розуміють все це. І все дуже сильно хочуть, щоб Бутрименко обміняли на Сергія Глондара і Олександра Корінькова з 3-го полку спецпризначення", — додала адвокат.

Як повідомляли Українські Новини, Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

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