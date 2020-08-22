У ЗСУ зростає захворюваність коронавірусом

В той час, як в Україні різко збільшилася смертність від COVID-19, у Збройних силах коронавірусом хворіє 545 осіб, за минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання,

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 22 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 545 чоловік. Всього за час пандемії одужали 873 особи, летальних випадків - 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби - 153 особи", - йдеться в ньому.

За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я знаходиться 12 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний історичний центр Західного регіону - 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець, Чернігівський військовий госпіталь - 3 військовослужбовці та Рівненська Центральна міська лікарня - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 47 осіб (Київська область - 16 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ, Львівська область - 11 військовослужбовців і 4 працівники ЗСУ, Одеська область - 3 військовослужбовців, Рівненська область - 3 військовослужбовці, Івано-Франківська область - 4 працівника ВСУ, Житомирська область - 2 працівника і Полтавська - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, за добу в Києві рекорд за померлими від коронавирусу - вмерли 7 осіб.

Також Українц об'єднають лікарні"першої" і "другої" хвилі через зростання госпіталізованих.

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