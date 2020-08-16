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16 серпня 2020, неділя, 13:02 21 Список
Суспільство 2020-08-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
Після повернення з яких країн не потрібна обсервація. Оновлений список "червоних" і "зелених" зон

Після повернення з яких країн не потрібна обсервація. Оновлений список "червоних" і "зелених" зон

Валерия Драгомирова
Зелена зона, Коронавірус, самоізоляція, червона зона
Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

У той час, як Кабмін розширив список осіб, які можуть не проходити самоізоляцію при перетині кордону, в списку "червоних" зон, при поверненні з яких потрібно проходити обов'язкову обсервацію, знаходиться 70 країн, а в списку "зелених" — 123.

Про це йдеться в переліку держав з широким розповсюдженням COVID-19 станом на 14 серпня 2020.

До країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів Албанія, США, Ірак, Ліван, Чорногорія, Сербія, Багамські острови, Мексика, Мальдіви, Вірменія, Північна Македонія, а також закриті для українських туристів Росія, Іспанія, Молдова, Ізраїль.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Туніс, Білорусь, Туреччина, Словенія, Єгипет, Коморські острови, Пакистан, Багамські острови, Великобританія, Іран, а також закриті для українських туристів Італія, Грузія, Чехія, Польща, Канада, Китай, Німеччина, Франція.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 45,6.

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