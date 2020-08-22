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  • В Украине выросло количество заболевших COVID-19, также резко увеличилась смертность
22 августа 2020, суббота, 10:31 163
Политика 2020-08-22T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине выросло количество заболевших COVID-19, также резко увеличилась смертность

В Украине выросло количество заболевших COVID-19, также резко увеличилась смертность

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

21 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 328 до 102 971, количество умерших от заболевания - на 37 человек до 2 244 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 10,5%, новых летальных случаев - на 60,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 22 августа в Украине зарегистрирован 102 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2 244 летальных, 51 735 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 328 новых случаев заболевания, выздоровели 657 человек, умерли 37 человек.

Таким образом, 21 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 328 против 657.

Количество новых случаев заболевания 21 августа составило 2,3% от общего количества заболевших на 20 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 22 августа составило 48 992 человека, что на 3,4% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (12 965), в Киеве (11 507) и Черновицкой области (8 713).

В Ривненской области зафиксировано 8 383 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 7 631 случай, в Харьковской - 7 324, в Закарпатской - 6 885, в Одесской – 5 788, в Волынской - 5 052, в Киевской - 4 881, в Тернопольской - 4 507, в Винницкой - 3 553, в Житомирской - 2 734, в Днепропетровской - 1 932, в Хмельницкой - 1 904 случая.

1 423 случая выявлены в Черниговской области, 1 287 случаев - в Запорожской, 1 248 случаев - в Черкасской, 1 215 случаев - в Донецкой, 1 145 случаев - в Сумской, 938 случаев - в Николаевской, 756 случаев - в Кировоградской, 636 случаев - в Полтавской, 332 случая - в Херсонской и 232 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону.

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