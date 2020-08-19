У Києві на Шулявському шляхопроводі обмежать рух через ремонтні роботи

Київська міська державна адміністрація (КМДА) частково обмежить рух на Шулявському шляхопроводі до 05:00 23 серпня у зв'язку з роботами по влаштуванню верхніх шарів асфальтобетонного покриття, в той час, як раніше частково обмежили рух на Південному мосту.

Про це йдеться в повідомленні КМДА, передають Українськi Новини.

"На Шулявському шляхопроводі почалися роботи по влаштуванню верхніх шарів асфальтобетонного покриття ... У зв'язку з цим Департамент (транспортної інфраструктури) нагадує про часткове обмеження транспортного руху в районі розв'язки на період виконання робіт - до 05:00 23 серпня", - йдеться в ньому.

Зазначається, що облаштовувати покриття будуть на головному шляхопроводі і на підходах зі сторін вул. В. Гетьмана та вул. А. Довженко.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ частково обмежить рух на Новокостянтинівському шляхопроводі з 20 по 22 серпня у зв'язку з заміною дорожнього покриття.

Як повідомляли Українські новини, рух на київських вулицях обмежать через зйомки фільму платформи Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

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