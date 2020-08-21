Грози, шквали та сильні дощі. Прогноз погоди на 22 серпня

22 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м \/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів. На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів. У центрі України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, вночі місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів. На сході України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, вночі місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів. На півдні України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, вночі місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +24...+30 градусів, в Одеській області до +32 градусів. У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів. 21 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси. Раніше Українські Новини писали, якою буде погода в передостанній тиждень серпня. А синоптик дав попередній прогноз на осінь.