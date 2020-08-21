Грози, шквали та сильні дощі. Прогноз погоди на 22 серпня

З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46

Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43

Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30

В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом 09:30