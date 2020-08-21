підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 серпня 2020, пʼятниця, 21:00 6
Суспільство 2020-08-21T23:00:02+03:00
Українські Новини
Грози, шквали та сильні дощі. Прогноз погоди на 22 серпня

Грози, шквали та сильні дощі. Прогноз погоди на 22 серпня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, дощ, Опади
Дощ. Фото: reading
Дощ. Фото: reading

22 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м /с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі помірні, місцями сильні дощі, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +24...+30 градусів, в Одеській області до +32 градусів.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів.

21 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Раніше Українські Новини писали, якою буде погода в передостанній тиждень серпня. А синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди дощ Опади

Спека відступить, але згодом повернеться: синоптик...
Прогноз погоди на 21 серпня: дощі та грози пройдут...
Атмосферний фронт накриє частину України: синоптик...
Дощі на заході й спека на всій території України: ...
У Чернівцях скасували всі заходи до Дня Незалежності через епідситуацію
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях
Новини
Навального перевозять у німецьку клініку 22:36
ДТП під Києвом. Скріншот відео
На виїзді з Києва розтягся багатокілометровий затор через смертельну ДТП за участю правоохоронця 22:00
У Києві за порядком у День Незалежності будуть стежити 4,5 тис. правоохоронців 21:34
Грози, шквали та сильні дощі. Прогноз погоди на 22 серпня 21:00
Давид Жванія Фото: zhvaniya.com
Жванія звинуватив Порошенка в організаціях викрадень активістів на Майдані та побиття Чорновіл 20:51
більше новин
Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні, — ЕВА 20:03
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Спивак
Заяви про тарифи знизять електоральну підтримку Притули серед киян, — Співак 17:40
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Коронавірус. Фото: pixabay
В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом 09:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
АМКУ відкрив справу проти Roshen за ознаками монопольного становища на ринку патоки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok