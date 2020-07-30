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30 липня 2020, четвер, 19:56 11
ЗМІ 2020-07-30T22:00:02+03:00
Українські Новини
Нацрада позбавила ліцензії телеканал "КРТ", після того як Нацкорпус напав на журналістів

Нацрада позбавила ліцензії телеканал "КРТ", після того як Нацкорпус напав на журналістів

Елена Новикова
Телеканал, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Нацкорпус
Телеканал
Телеканал "КРТ" позбавили ліцензії. Фото: pixabay

Національний рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила ліцензії на мовлення опозиційний телеканал "КРТ", в той час, як журналісти каналу проводили акцію протесту "За свободу слова" під стінами регулятора.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на офіційну заяву телеканалу з приводу події.

Так, повідомляється, що 30 липня творчий колектив телеканалу проводив біля Нацради з ТБ законний мирний пікет. Люди протестували проти регулятора тиску на канал і черговий позапланової перевірки. І в цей же день Нацрада вирішив не продовжувати ліцензію телеканалу.

"Ми вважаємо, що рішення Нацради суперечить здоровому глузду і законодавству України. Причиною однієї з перевірок, наприклад, була поява на екрані в студії зображення Лева Лещенка, який, на думку Нацради, загрожує нацбезпеці. Ми заявляємо про тиск на свободу слова і незаконність рішень Нацради", - заявили в телекомпанії.

Крім того, журналісти запевнили, що будуть продовжувати захищати канал "методами законної прямої демократії та обігом в українські та міжнародні суди, міжнародні правозахисні організації".

Також наголошується, що в день прийняття рішення за ліцензії телеканалу на законний пікет журналістів "КРТ" напали праворадикальні угруповання "Нацкорпус" і "С14", підтримуючи незаконні дії Нацради.

Телеканал зажадав відповідальних осіб з СБУ втихомирити куровані радикальні організації. За інформацією журналістів, радикали планують продовжувати нападу на телеканал, у зв'язку з чим у ЗМІ закликають правоохоронні органи забезпечити захист журналістів і редакції.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти КРТ вийшли на мітинги під стіни Нацради і на них напав Нацкорпус.

Міжнародні експерти говорять про "політизованості" Нацради.

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