Журналісти КРТ вийшли на мітинги під стіни Нацради: на них напав Нацкорпус

В четвер, 30 липня, в Києві проходить акція протесту "За свободу слова" під стінами Національної ради з питань теле- та радіомовлення за участю журналістів телеканалу КРТ, на який направили 5 позапланових перевірок. Про це повідомляє з місця кореспондент "Страны".

Раніше Дмитро Василець, медіа-правозахисник і журналіст на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що на телеканал КРТ направили п'яту позапланову перевірку і каналу загрожує відгук ліцензії.

Фото документа. Джерело: Страна

За словами медіа-правозахисника і журналіста Дмитра Василець, у Нацради такі аргументи: критика пронацистских колаборантів і Майдану, а також показ на КРТ параду Перемоги в Білорусі на 9 травня.

Він також сказав, що 30 липня Нацрада на засіданні спробує анулювати ліцензію телеканал КРТ. Тому Василець запросив журналістів і всі небайдужих громадян підтримати акцію "За свободу слова".

У той же час, під будівлю Нацради прийшли представники Нацкорпуса і С14, які спробували зірвати акцію. Радикали почали штовхати і кричати на журналістів і тих, хто прийшов підтримати акцію. Однак у справу втрутилася поліція і відгородила учасників від нападників націоналістів. Їх лідер Євген Карась кричав, що на акції зібралися всі сепари.

На журналістів КРТ напав Нацкорпус. Фото: Страна

"Ми вийшли для того, щоб показати, що Нацрада порушує закон і позбавляє телеканал КРТ ліцензії. І ми бачимо, що Нацкорпус і С14 прийшли підтримати Нацраду. Вони займаються тим, чим займаються. По суті відпрацьовують замовлення влади. Ми бачимо як Нацкорпус підтримав Нацраду. Що я можу сказати? Висновки робіть самі", - заявив "Стране" Дмитро Василець.

Зараз вхід у Нацрада охороняє нацгвардія, а також на акції працює поліція діалогу.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні експерти не радять вводити регулювання онлайн-медіа, вказують на нечіткі формулювання та говорять про "політизованість" Нацради.

Тим часом херсонські журналісти підписали звернення проти законопроєкту "Про медіа" та надіслали документ керівникам парламентських Комітетів з питань гуманітарної та інформаційної політики і з питань свободи слова.