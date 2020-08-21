У Чернівцях скасували всі заходи до Дня Незалежності через епідситуацію

Чернівці скасували заходи до Дня Незалежності через віднесення до "червоної" зоні епідемічної небезпеки у зв'язку з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Чернівецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У зв'язку з введенням "червоного" рівня поширення епідемічної небезпеки в Чернівцях з 24 серпня всі заходи з нагоди 29-ї річниці незалежності України в місті скасовані", - йдеться в ньому.

Обладміністрація просить громадян у День Прапора підняти прапор над своїми будинками, а в День Незалежності - виконати вдома Державний Гімн.

Як повідомляли Українськi Новини, віднесений в "помаранчеву зону" Тернопіль святкуватиме День Незалежності без обмежень.

Раніше повідомлялося про те, що Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Крім того, 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

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