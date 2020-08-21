У Львівській міськраді коронавірус діагностували у 20 чиновників

Із Львівщини повідомляють про 12 793 випадки коронавірусу, крім того, у Львівській міській раді зараження COVID-19 підтвердили у 20 чиновників і одного депутата.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Петро Адамик у Facebook.

За його словами, захворів також заступник мера.

"Станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено більш ніж у 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в одного депутата", - повідомив Адамік.

Він уточнив, що COVID-19 підтвердили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міськради, керівників департаментів та управлінь і у їхніх заступників. Депутат побоюється, що у Львові може відбутися масовий спалах коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві 20 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 156 осіб до 11 328.

Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус, яких в Україні вже більш як 100 тисяч. У разі подальшого зростання захворюваності, госпіталізувати будуть тільки важкохворих.

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