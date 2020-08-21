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21 серпня 2020, пʼятниця, 18:00 4
Медицина 2020-08-21T19:30:03+03:00
Українські Новини
МОЗ хоче до середини вересня збільшити кількість ПЛР-тестів на COVID-19 до 30 тисяч на добу

МОЗ хоче до середини вересня збільшити кількість ПЛР-тестів на COVID-19 до 30 тисяч на добу

Елена Новикова
МОЗ, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, кількість хворих
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні. Фото: pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що до 15 вересня кількість тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) досягне 30 тис. на добу, в той час, як за даними на 21 серпня захворюваність на коронавірус упала, незважаючи на рекордну кількість ПЛР-тестувань за добу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"У нас є завдання до 15 вересня вийти на рівень 30 000 проведених ПЛР-тестів на добу. Сьогодні лабораторні потужності дозволяють нам це робити", - цитуються в ньому слова міністра.

Відзначається, що на цю мить лідерами щодо проведення лабораторних досліджень є Київ, Львівська та Одеська області. Менше досліджень на коронавірус проведено в Луганській (11 035), Миколаївській (17 494) та Полтавській (21 924) областях.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні кількість заражених на коронавірус перевищило 100 тис. осіб.

Раніше в МОЗ розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура.

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