У МОЗ розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про процедуру тестування на коронавірус для людей із симптомами COVID-19.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо у людини є симптоми - він дзвонить сімейного лікаря. Якщо немає сімейного лікаря - дзвонить на "103" або на гарячу лінію, створену при департаментах охорони здоров'я. Гаряча лінія переадресує на чергового лікаря найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги. Ці три організації можуть викликати мобільну бригаду для того, щоб відібрали зразки. зразки відбирають, доставляють в державну лабораторію", - сказав Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що все це робиться безкоштовно для людини, у якого є симптоми COVID- 19.

"Зараз ми робимо 120-130 тис. досліджень в держлабораторію. Результати надаються на другий-третій день в залежності від регіону і епідситуації. Тактику лікування вибирає лікар, якщо є критичні показники - госпіталізують", - додано головний санлікар.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за минулу добу.

Також в Україні новий рекорд щодо захворюваності на коронавірус - майже 2 тис. випадків за добу.

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