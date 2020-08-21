Захворюваність на коронавірус впала попри рекордну кількість ПЛР-тестів за добу

Тоді як захворюваність впала , 20 серпня було проведено 21 821 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 0,6% більше порівняно з попередньою добою, і 17 878 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 6,3% менше порівняно з 19 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 39 699 тестувань, з них 21 821 методом ПЛР, а також 17 878 ​​методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 378 519 досліджень на уоронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 21 серпня надійшло 2 500 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 20 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 106 до 100 643, кількість померлих від захворювання — на 23 особи до 2 207 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків знизилося на 1,3%, нових летальних випадків — на 42,5%.

Також Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

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