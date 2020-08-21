Побитій в поїзді Анастасії Луговій провідники пропонували 30 тисяч, щоб зам'яти справу

Анастасія Лугова, яку в поїзді "Маріуполь - Київ" побив і намагався згвалтувати чоловік , розповіла, що співробітники "Укрзалізниці" пропонували їй хабар у розмірі 30 тисяч гривень, щоб вона не викликала поліцію. Про це повідомляє Страна .

За її словами, провідниця і начальник поїзда, у яких Анастасія попросила допомоги і захисту від чоловіка, який напав на неї, довгий час сумнівалися, чи викликати поліцію.

"Я наполягла, щоб наряд поліції викликали на станцію до Києва. А начальник поїзда і провідниця намагалися мене відговорити. Вони говорили, мовляв, це ПП, він заєць, що з нами буде? Переживали за свої посади."Будь ласка-ласка, увійдіть в наше становище, у нас діти". Я кажу - а як би ви вчинили на моєму місці? Він зараз сюди увірветься і вб'є мене. "Ми вам даємо гарантію - він вас не зачепить". Ну звідки ви знаєте? Вони прям сильно на мене насіли. В результаті начальник поїзда і провідниця запропонували мені 30 тисяч гривень - все, що у них було", - розповіла Лугова.

При цьому, від грошей вона відмовилася. І повідомила, що якщо провідниця і начальник поїзда викличе поліцію, вона не матиме до них претензій і посад вони не втратять.

Але співробітники "Укрзалізниці" поліцію так і не викликали.

"Начальник поїзда бігав туди-сюди аж до прибуття в Київ - думав, викликати поліцію чи ні. У підсумку, коли ми прибули на станцію, тут нас чекав тільки один наряд поліції - той, який викликав мій чоловік", - розповіла жінка.

Як повідомляли Українськi Новини, через недбалість працівників в поїзді №9/10 Київ-Маріуполь, в якому чоловік проник в купе і побив пасажирку, намагаючись зґвалтувати її, "Укрзалізниця" звільнить їх.

Тим часом чоловіка, який у вагоні поїзда "Укрзалізниці" побив і намагався зґвалтувати жінку, взято під варту на 2 місяці без застосування застави.

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