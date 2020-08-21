Майже половина українців не вважають Україну незалежною

48,6% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг", не вважають Україну незалежною .

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, чи є Україна сьогодні, на їхню думку, незалежною державою.

48,6% відповіли негативно, 40,5% ствердно, 10,9% не змогли відповісти.

Також їх запитали, чи є, на їхню думку, Президент Володимир Зеленський незалежним у своїх рішеннях, або ж на його дії впливають інші держави і міжнародні організації.

47,8% вважають, що в якихось питаннях він незалежний, в інших - залежний, 40,2% - що він повністю залежний, 7,4% - повністю незалежний, 4,6% не змогли відповісти.

Серед тих, хто вважає Зеленського частково або повністю залежним 52,1% оцінюють цей вплив як шкідливий, 33,1% - в раною ступеня шкідливе і корисне, 4,1% - корисне, 10,7% - не змогли відповісти.

Кабінет Міністрів частково залежним вважають 45,9% опитаних, повністю - 42%, незалежним - 6%, не змогли відповісти - 6,1%.

Окремо в опитувальнику "Соцмоніторингу" був тематичний блок до Дня незалежності України.

Респондентів запитали, чи вважають вони Україну дійсно незалежною державою зараз, через 29 років після проголошення незалежності.

Результати відрізняються від відповідей на перший зазначене питання.

В даному випадку 45,4% відповіли ствердно, 41,6% - негативно, 13% не змогли сказати.

З урахуванням ситуації, що за 29 років ситуації, якби референдум про незалежність проводився сьогодні, то 71,7% опитаних підтримали б проголошення незалежності, 12,2% - ні, 10,7% не змогли відповісти, 5,4% не брали б у ньому участі.

Життя своєї сім'ї за 29 років незалежності 49,7% оцінили як таку, в якій було порівну і хорошого, і поганого, 24,1% - було більше хорошого, 17,1% - більше поганого, 91,% не змогли відповісти.

На питання про те, виграла чи програла більше їх сім'я від здобуття Україною незалежності 38,9% відповіли, що ні те, ні інше, 27,2% - виграли, 18,7% - програли, 15,2% не змогли відповісти.

Як повідомляли Українськi Новини, ветерани війни проведуть за принципом безпартійності Марш захисників Україну-2020 у День Незалежності в Києві.

Раніше стала відома програма заходів на День незалежності у Києві.

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