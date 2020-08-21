У Святошинському районі Києва через ДТП утворилася величезна пробка

На вулицях Києва знову пробки, які пов'язані не тільки з частковим обмеженням руху на деяких вулицях - сьогодні, 21 серпня, в Святошинському районі Києва відбулася незначна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті аварії утворилася велика пробка. Про це повідомляє "Київ оперативний". Як повідомляється, через ДТП рух транспорту практично паралізовано. Зараз учасники аварії чекають правоохоронців. Пробки на Святошино. Фото: infoportal.kiev.ua Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році. Тим часом Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.