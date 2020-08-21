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  • У Святошинському районі Києва через ДТП утворилася величезна пробка
21 серпня 2020, пʼятниця, 14:17 4
Події 2020-08-21T15:15:02+03:00
Українські Новини
У Святошинському районі Києва через ДТП утворилася величезна пробка

У Святошинському районі Києва через ДТП утворилася величезна пробка

Ольга Фандорина
Пробки, Святошин, ДТП в Києві, Затори в Києві, Затори на дорогах

На вулицях Києва знову пробки, які пов'язані не тільки з частковим обмеженням руху на деяких вулицях - сьогодні, 21 серпня, в Святошинському районі Києва відбулася незначна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті аварії утворилася велика пробка. Про це повідомляє "Київ оперативний".

Як повідомляється, через ДТП рух транспорту практично паралізовано. Зараз учасники аварії чекають правоохоронців.

Пробки на Святошино. Фото: infoportal.kiev.uaПробки на Святошино. Фото: infoportal.kiev.ua

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

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