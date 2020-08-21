Майже половина українців за компроміс заради миру на Донбасі, — соцопитування

Слідом за інформацією про те, що 38% громадян вважає, що Зеленський повторює політику Порошенка , стали відомі дані нового соціологічного опитування, яке показало, що 48,3% українців вважають, що заради миру на Донбасі потрібно йти на компроміси, але не на всі , а 26,8% — що окремі райони Донецької і Луганської областей не повинні мати особливого статусу. Про це повідомляють Українські Новини.

Соцопитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва.

Респондентам було поставлено запитання - як вони вважають, чи потрібно йти на компроміси, щоб на Донбасі встановився мир?

48,3% опитаних відповіли, що заради миру на Донбасі потрібно йти на компроміси, але не всі, 21,7% - вважають, що мир на Донбасі може встановитися тільки з позиції сили - коли одна зі сторін переможе, 20% - що заради миру потрібно йти на будь-які компроміси, 10% - не змогли відповісти.

Також респондентів запитали, за яких умов вони підтримають ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО.

Так, 26,8% опитаних вважають, що ОРДЛО не повинно мати жодного "особливого статусу", 26,7% - безумовно готові підтримати, оскільки відновлення миру необхідне якомога швидше, 15,5% - за умови повного відновлення в ОРДЛО чинності Конституції України та законів, 9,2% - за умови введення миротворчої місії до ОРДЛО, 6,9% - за умови схвалення такого закону політичною партією/лідером, якому/якій вони довіряють і 14,9% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 022 повнолітніх респондентів із підконтрольних територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляли Українські новини, половина українців хочуть позачергові вибори Ради.

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