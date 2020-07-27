Нідерланди ввели двотижневу самоізоляцію для українців після перетину кордону

Влада Нідерландів також встановила двотижневий карантин для громадян України при перетині кордону, після того, як Чорногорія відкрила кордони для українців за умови проходження ПРЛ-тесту на коронавірус одразу після перетину кордону.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на МЗС Нідерландів.

Влада Нідерландів встановили обов'язкову 14-денну самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де зафіксовано велику кількість випадків інфікування коронавірусом, в тому числі і з України.

"У зв'язку з високим ризиком поширення коронавірусу, уряд закликає до 14-денного карантину по прибуттю в Нідерланди з країни, яка має помаранчевий або червоний код", – йдеться в повідомленні.

Крім того, відповідні рекомендації міністерство підготувало з кожної країни.

Також самоізоляцію повинні проходити особи, у яких не виявлено симптомів коронавірусу.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 15 липня Мальдіви відкривають кордони для туристів без проходження 14-денної самоізоляції.

Крім того, Угорщина пом'якшила вимоги до в'їзду певним категоріям громадян України на територію країни.