За добу в ЗСУ 43 людини захворіли на коронавірус, на ізоляції понад 800 військових

У Збройних силах на коронавірус хворіє 507 осіб, за минулу добу зареєстровано 43 нових випадки захворювання, а вчора — 42.

Про це сказано в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 21 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 507 людей. Всього за час пандемії одужали 852 людини, летальних випадків - 6", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 870 людей.

Згідно з повідомленням, кількість військовослужбовців, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 3 доби, становить 199.

За минулу добу зареєстровано 43 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 3 військовослужбовців, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Малинська ЦРЛ - 1 працівник ЗСУ та Івано-Франківська обласна лікарня - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 34 людини (Львівська область - 10 військовослужбовців і 6 працівників ЗСУ, Київська область - 4 військовослужбовців, Чернівецька область - 3 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Вінницька область - 2 військовослужбовця і 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область - 3 військовослужбовців, Одеська область - 2 військовослужбовців, Миколаївська область - 1 військовослужбовець і Харківська - 1 працівник ЗСУ). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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