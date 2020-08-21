Коронавірус більше поширюється в приміщеннях з низькою вологістю повітря, — дослідження

На швидкість поширення коронавірусу (Sars-CoV-2) в приміщенні може впливати вологість повітря. До такого висновку дійшли вчені в німецькому місті Лейпциг і в індійському Нью-Делі. Про це пише DW .

"Якщо відносна вологість повітря в приміщенні нижча 40%, частки, які виділяються інфікованими людьми, поглинають менше води, тому залишаються легше, пролітають далі через приміщення і з більшою ймовірністю потрапляють в організм здорових людей", - пояснив Аджіт Ахлават, що працює в Інституті тропосферних досліджень (Tropos) в Лейпцигу, цитує інформагентство dpa.



Вчені рекомендують контролювати рівень вологості повітря в приміщенні на додаток до таких перевірених методів, як дотримання мінімальної дистанції і носіння маски.



Дослідники зазначають, що відносна вологість повітря від 40 до 60% може зменшити поширення вірусів і їх проникнення через слизову оболонку носа. Це особливо важливо з огляду на наближення холодної пори року, коли люди проводять більше часу в приміщеннях з опаленням.



"У холодних і помірних кліматичних зонах усередині приміщень зазвичай дуже сухе повітря під час опалювального сезону. Це може сприяти поширенню коронавірусу" , - пояснив Альфред Віденсолер з Tropos.



І навпаки, в умовах підвищеної вологості повітря розсіяні в повітрі мікроскопічні краплі швидше виростуть у вазі і будуть як і раніше падати на підлогу і їх менше вдихатимуть здорові люди. Отже, вологість повітря на рівні не менше 40% в приміщеннях і транспорті може знизити не тільки вплив COVID-19, а й інших вірусних захворювань, таких як сезонний грип.



Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу.



Крім того,в Іспанії захворюваність на коронавірус зросла в 4 рази.

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