Захворюваність на коронавірус в Іспанії зросла вчетверо, але смертність все одно низька

В Іспанії посилюють карантин через нові спалахи карантину. За офіційними даними, в липні було зареєстровано 17 133 інфекції COVID-19, що в 4 рази більше, ніж в кінці червня. При цьому, кількість смертей значно знизилася, ніж було на початку епідемії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Як передає відомство, найскладнішу ситуацію спостерігають в північному регіоні Арагон, де зафіксовано понад 600 спалахів, хоча 75% з них налічували 10 або менше інфікованих.

Спочатку все почалося зі спалаху серед збирачів фруктів в провінції Уеска і швидко переросло в кризу з рівнем зараження в 380 випадків на 100 тисяч жителів, що є найвищим показником в Іспанії.

Другим найбільш постраждалим регіоном в липні стала Каталонія, рівень зараження наразі складає 145 випадків на 100 тисяч жителів.

В Іспанії зафіксовано показники захворюваності, зіставні з показниками під час карантину, в той час як рівень смертності від коронавірусу був значно нижче в липні.

За словами координатора з надзвичайних ситуацій іспанського Міністерства охорони здоров'я Фернандо Симона, рівень смертності в липні був нижче 1 відсотка, при цьому міністерство зареєструвало 82 випадки смерті.

У березні, коли пандемія вперше обрушилася на Іспанію, рівень смертності іноді досягав 12%, причому за весь місяць було зареєстровано 8189 випадків смерті, а в деякі дні реєструвалося понад 800 смертей.

Минулого тижня в Іспанії були госпіталізовані 472 пацієнти з коронавірусом, а 27 надійшли у відділення інтенсивної терапії, що також нижче показників, зареєстрованих в березні.

Як повідомляли Українські Новини, з 21 червня Іспанія відкрила кордони для туристів, але України в списку не було.