Шахтар загинув у Львівській області

Сьогодні, 21 серпня, стало відомо про смерть гірника на державній шахті "Червоноградська" у Львівській області. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Гірка звістка з шахти №2 "Червоноградська" (ДП" Львіввугілля"). Через несумісні з життям травми загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипі конвеєрних стрічок", - написав він.

З слів голови профспілки, врятувати життя гірникові не вдалося. Деталі нещасного випадку встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, шахтар загинув через обвал у шахті державного підприємства "Мирноградвугілля" шахта "Центральна" (Донецька область).

Раніше в результаті обвалу на шахті в Луганській області загинув один гірник.

Також в Дніпропетровській області в Павлограді під час обвалу на шахті загинув один гірник.

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