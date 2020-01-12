На шахті у Дніпропетровській області загинув гірник

Робітник загинув у неділю на шахті ім. Сташкова вуглевидобувної компанії "ДТЕК Павлоградвугілля" в Павлограді (Дніпропетровська область). Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції у Дніпропетровській області, посилаючись на дані від підприємства. Гірник (Роман Берло, 35 років) підземної дільниці конвеєрного транспорту отримав смертельну травму і був виявлений в 1:30 без ознак життя на горизонті 300 м. Реанімаційна бригада констатувала смерть потерпілого. Причини події встановлюються спеціальною комісією. Як повідомляли Українські Новини, у березні у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник. У грудні в Торецке на шахті через обвалу породи загинув гірник. У вересні через обвал шахти в Запорізькій області загинув шахтар.