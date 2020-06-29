В результате обвала на шахте в Луганской области погиб один горняк

В Луганской области на одной из шахт ПАО "Лисичанскуголь" случился обвал, в результате чего погиб один шахтер, еще один получил многочисленные травмы. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат на своей странице в Facebook Михаил Волынец, передают Українські Новини.

Обвал произошел на шахте "Привольнянская" 28 июня около 23.30. В результате инцидента погиб шахтер. Еще один получил многочисленные травмы. Спасатели эвакуировали пострадавшего на поверхность.

"Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, в Кривом Роге погибли два блогера, которые снимали видео в заброшенной шахте.

В Днепропетровской области в Павлограде во время обвала на шахте погиб один горнорабочий.

На Донбассе боевики уничтожили двве шахты: Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены. Затопленные шахты находятся в городе Хрустальный (ранее г. Красный Луч).