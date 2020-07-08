У Донецькій області внаслідок обвалу загинув гірник

Через обвал в шахті державного підприємства "Мирноградуголь" шахта "Центральна" (Донецька область) загинув шахтар. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"7 липня в 21:16 на шахті "Центральна" в актовому залі Бремсбергського лавового скверу h10 з невідомих причин стався обвал покрівлі в 70 метрах від конвеєра", - йдеться в ньому.

Наголошується, що гірничий диспетчер негайно викликав оперативний взвод 10-го воєнізованого гірничо-рятувального загону.

Уточнюється, що всього в шахті на момент виникнення аварії перебувало 35 робітників, на аварійній ділянці - 9 робітників.

Робітники в шахті були сповіщені про аварію і з аварійної ділянки виведені.

В осередку аварії виявився 1 гірник очисного забою - Сергієнко Сергій Павлович, 1973 року народження.

"О 21:35 постраждалого витягли з-під завалу, однак медпрацівники, які відразу прибули на місце аварії, були безсилі - на жаль, гірник загинув", - підкреслили в повідомленні.

Міненерго і особисто тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого гірника.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок обвалу на шахті в Луганській області загинув один гірник.

Раніше в Дніпропетровській області в Павлограді під час обвалу на шахті загинув один гірник.