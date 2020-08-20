З 287 тис. померлих в Україні з початку цього року від COVID-19 померли 1,1 тис. людей, — Держстат

У січні-червні в Україні померли 287 010 осіб, у тому числі від захворювання на COVID-19 — 1 112 осіб.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

У тому числі у 1 066 осіб вірус був ідентифікований при житті, а у 46 — ні.

За вказаний період від хвороби органів дихання померли 5 797 осіб (в тому числі від грипу і пневмонії — 3 078).

Найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу — 196 567 особи (з них 135 867 від ішемічної хвороби серця).

Від утворення пухлин померли 38 558 осіб (з них від злоякісних — 38 222).

Від зовнішніх причин померли 13 679 осіб (з них в результаті навмисного самоушкодження — 3 078, транспортних нещасних випадків — 1 646, від отруєння алкоголем — 1 157, у результаті нападу з метою вбивства і нанесення ушкоджень — 688).

Від хвороб органів травлення померли 11 454 особи (з них від алкогольної хвороби печінки — 901).

Від інфекційних та паразитарних хвороб помер 3 701 осіб (від туберкульозу - 1 613, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) — 1 583), від хвороб нервової системи — 2 159 людей.

Від некласифікованих в інших рубриках симптомів, ознак і відхилень від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, померли 9 393 осіб.

Зазначається, що інформація надана без обліку тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Тим часом у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять в існування коронавірусу.

Також у МОЗ розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура.

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