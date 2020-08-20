підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 серпня 2020, четвер, 23:45 5
Суспільство 2020-08-20T23:45:08+03:00
Українські Новини
З 287 тис. померлих в Україні з початку цього року від COVID-19 померли 1,1 тис. людей, — Держстат

З 287 тис. померлих в Україні з початку цього року від COVID-19 померли 1,1 тис. людей, — Держстат

Кира Молчанова
Статистика, Держстат, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У січні-червні в Україні померли 287 010 осіб, у тому числі від захворювання на COVID-19 — 1 112 осіб.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

У тому числі у 1 066 осіб вірус був ідентифікований при житті, а у 46 — ні.

За вказаний період від хвороби органів дихання померли 5 797 осіб (в тому числі від грипу і пневмонії — 3 078).

Найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу — 196 567 особи (з них 135 867 від ішемічної хвороби серця).

Від утворення пухлин померли 38 558 осіб (з них від злоякісних — 38 222).

Від зовнішніх причин померли 13 679 осіб (з них в результаті навмисного самоушкодження — 3 078, транспортних нещасних випадків — 1 646, від отруєння алкоголем — 1 157, у результаті нападу з метою вбивства і нанесення ушкоджень — 688).

Від хвороб органів травлення померли 11 454 особи (з них від алкогольної хвороби печінки — 901).

Від інфекційних та паразитарних хвороб помер 3 701 осіб (від туберкульозу  - 1 613, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) — 1 583), від хвороб нервової системи — 2 159 людей.

Від некласифікованих в інших рубриках симптомів, ознак і відхилень від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, померли 9 393 осіб.

 Зазначається, що інформація надана без обліку тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Тим часом у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять в існування коронавірусу.

Також у МОЗ розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура.

Більше новин про: Статистика Держстат Коронавірус Смерть від коронавірусу Пандемія коронавірусу

Києво-Святошинський район віднесли до "помаранчево...
14 адмінодиниць стали "червоною зоною". Київ залиш...
Темпи падіння економіки України б'ють історичні ре...
Народжуваність вдвічі нижче ніж смертність: населе...
14 адмінодиниць стали "червоною зоною". Київ залишився у "жовтій"
Шмигаль пропонує перший урок 1 вересня присвятити темі захисту від COVID-19
Новини
З 287 тис. померлих в Україні з початку цього року від COVID-19 померли 1,1 тис. людей, — Держстат 23:45
Бойовики порушили режим припинення вогню, влаштувавши провокацію біля Авдіївки 22:50
Зеленський проти закриття малокомплектних шкіл 22:30
Делфі піднімають. Фото: пресслужба АМПУ
З танкера "Делфі" відкачують воду з трюмів і герметизують корпус. Як відбуваються роботи на судні 22:09
Незадовго до смерті Борис Патон назвав свого наступника 21:54
більше новин
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Чиновників командування Медсил ЗСУ викрили в отриманні "відкату" в 1 мільйон гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok