Як змінилися ціни на оренду житла в Києві — у скільки обійдеться кіманата та квартира

Тоді як за півроку квартири на первинному ринку в Києві подорожчали на 1,6% , он лайн-сервіс оголошень OLX заявляє, що в липні оренда кімнати в Києві коштувала 3-4,5 тис. гривень/місяць, оренда 1-кімнатної квартири — від 6,5 тис. гривень/місяць.

Про це сказано в повідомленні сервісу, передають Українські Новини.

"У половині районів Києва ціни на довгострокову оренду житла як і раніше нижче докарантинного рівня. Кімнати в столиці здають за 3 000 — 4 500 гривень на місяць. Знявши в Києві "трійку" на трьох, можна заощадити від 1 630 гривень до 4 500 гривень в місяць. "Однушки" в "університетських" районах великих міст стоять від 6 500 гривень до 9 000 гривень", — сказано в ньому.

Зазначається, що в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах зняти квартиру в липні було переважно дешевше порівняно з докарантинним лютим.

У Деснянському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3 тис. гривень/місяць, 1-кімнатної квартири - 6,7 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної - 8 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної - 10 тис. гривень/місяць.

Така ж вартість оренди кімнати, 1- та 2-кімнатної квартири зафіксована і в Дніпровському районі.

3-кімнатна квартира у цьому районі в липні коштувала 13 тис. гривень місяць.

У Святошинському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3,3 тис. гривень/місяць, 1-кімнатної квартири - 7,5 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної - 9,5 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної - 13 тис . гривень/місяць.

У Голосіївському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3,7 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної квартири - 14 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної - 22,7 тис. гривень/місяць.

У Шевченківському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3,5 тис. гривень/місяць, 1-кімнатної квартири - 10,5 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної - 15,5 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної - 26, 6 тис. гривень/місяць.

Як повідомляли Українськi Новини, квартира в новобудовах Києва за липень зросли в ціні на 3,2%.

Також квартири на київській вторинці за 1 півріччя подорожчали на 7,7%.

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