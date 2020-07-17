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17 липня 2020, пʼятниця, 12:10 11
Нерухомість 2020-07-17T14:30:03+03:00
Українські Новини
За пів року квартири на первинному ринку в Києві подорожчали на 1,6%

За пів року квартири на первинному ринку в Києві подорожчали на 1,6%

Оксана Соболь
Ціни на нерухомість, Ціни на нерухомість в Києві, Ціни на квартири
Будівництво в Києві. Фото: 112 Україна
Будівництво в Києві. Фото: 112 Україна

У червні середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизилися на 0,1%, або на 42 гривні до 28 372 гривень/кв. м порівняно з цінами на ринку нерухомості в травні; з початку року ціни на первинному ринку виросли на 1,6%.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Порівняно з червнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 10,1%, за 1 півріччя поточного року - на 1,6%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в червні порівняно з травнем середня ціна зросла на 0,1% до 20 277 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 0,7% до 25 987 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна зросла на 1% до 41 837 гривень/кв. м, у преміум-класі - на 2,7% до 69 371 гривні/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському районі - 17%, у Шевченківському та Печерському районах - по 14%, у Дарницькому - 12%, у Солом'янському районі - 11%.

Меншу кількість новобудов пропонувалося у Подільському районі - 8%, у Святошинському та Дніпровському районах - по 7%, в Деснянському та Оболонському районах - по 5%.

У червні були припинені продажі квартир в 5 житлових комплексах.

Про початок продажів нових об'єктах будівництва не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, після зняття жорстких обмежень у Києві зріс попит на нерухомість.

У минулому році безкоштовне житло в Києві отримали 324 людини.

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