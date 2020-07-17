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17 липня 2020, пʼятниця, 12:29 6
Нерухомість 2020-07-17T13:30:04+03:00
Українські Новини
Квартири на київській вторинці за 1 півріччя подорожчали на 7,7%

Квартири на київській вторинці за 1 півріччя подорожчали на 7,7%

Оксана Соболь
Багатоквартирні будинки.
Багатоквартирні будинки.

За січень-червень середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 7,7%, при цьому в червні ціни зросли на 0,8%, або на 305 гривень до 38 237 гривень/кв. м порівняно з цінами на ринку нерухомості в травні.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Порівняно з червнем 2019 року середня ціна на житло в Києві збільшилася на 9,7%, за 1-е півріччя середня ціна збільшилася на 7,7%.

При цьому пропозиція в червні порівняно з травнем зменшився на 4,6% до 10 017 квартир.

Також зменшився обсяг пропозицій у загальній площі на 4,6%, в доларовому вираженні - на 3,8%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 45%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 14% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 19%, від 150 до 250 тис. доларів - 15% і від 250 тис. доларів - 7%.

Найбільшу кількість квартир пропонувалося в Голосіївському і Дарницькому районах - по 15%, у Печерському – 14%, у Шевченківському – 12%, у Дніпровському та Солом'янському районах - по 10%.

Найменша частка квартир, що продаються в Подільському та Оболонської районах - по 7%, у Святошинському – 6% і Деснянському – 4%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 24%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, депутати пропонують зробити неможливою купівлю  житла без участі ріелтора.

Тим часом на реєстрацію місця проживання в іпотечному житлі доведеться брати дозвіл у банку.

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