Тельцям варто уникати сварок, а Терезам слід зосоредитися на позитиві, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Тоді як в четвер був сприятливий період, щоб реалізовувати свої плани , зірки радять сьогодні не втрачати сьогодні ентузіазму і тоді вони принесуть успіх. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 21 серпня, розповів Павло Глоба .

Овен

День для Овнів буде сповнений бурхливих пристрастей, тому астролог радить дати волю позитивним почуттям.

Тельці

Тельцям не варто влаштовувати в п'ятницю сварок з коханою людиною, інакше вона може дійти мало не до розлучення. Будьте обережні зі своїми словами, щоб не наговорити зайвого.

Близнюки

21 серпня Близнюки ризикують бути об'єктом критики. Не виключено, що непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима і майном. Будьте дипломатом і старанно обходить гострі кути.

Рак

У Раків є всі шанси відчути гармонію з собою і світом. День наділить представників цього знака рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Раки зможуть відмінно ладити з оточуючими. Їх щирість в п'ятницю здатна творити чудеса.

Лев

У п'ятницю Леви будуть педантичні і уважні, як ніколи. Від їх пильного погляду не сховається ніщо. Астролог обіцяє представникам чудові можливості в роботі. Найбільше пощастить тим, хто займається бухгалтерськими справами або наукою.

Діва

Зірки радять Дівам позбутися чогось старого. Це позбавить представників знака від негативних емоцій і відкриє в їх житті місце для нового. Звільнивши свої шафи від мотлоху, Діви відчуєте значне полегшення.

Терези

Терезів у п'ятницю дратуватимуть багато факторів. Ймовірно, в якомусь питанні вони захочуть докопатися до істини. В цьому випадку своїми нескінченними сварками представники цього знаку зможуть розлютити будь-кого. Краще зосередьтеся на чомусь позитивному.

Скорпіон

Скорпіонам не варто приймати відповідальних рішень і робити серйозні кроки, адже є ймовірність помилитися. Зірки говорять, що в п'ятницю корисно планувати своє майбутнє.

Стрілець

У Стрільців може виникнути бажання когось покритикувати, втім робити цього не варто. День наділить представників цього знака підвищеною увагою до дрібниць, їм будуть помітні навіть найменші помилки оточуючих. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтеся життям.

Козеріг

У цей день Козерогам слід діяти за правилом: "Найчастіше користуйся вухами, ніж язиком". Дотримуючись цієї поради, представники знака можуть стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей, або просто отримати хорошу їжу для роздумів.

Водолій

Зірки прогнозують деякі конфлікти в житті Водоліїв. Щоб не було зайвих проблем, астролог радить звести в цей день спілкування до мінімуму. Краще переключіться на робочі завдання, приготування їжі, прибирання та інші повсякденні справи.

Риби

Рибам не слід розслаблятися. Від їх уважності й передбачливості може залежати багато чого. У кожній справі дійте так, ніби це підписання важливого договору, в якому треба перевірити кожну букву і знайти можливий підступ.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку цього тижня.

Також синоптик дала прогноз до кінця тижня й довгі вихідні.

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