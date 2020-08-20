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  • У Левів буде вдалий день, а Скорпіонів чекають зміни, - гороскоп від Глоби на сьогодні
20 серпня 2020, четвер, 12:02 4
Lifestyle 2020-08-20T14:15:02+03:00
Українські Новини
У Левів буде вдалий день, а Скорпіонів чекають зміни, - гороскоп від Глоби на сьогодні

У Левів буде вдалий день, а Скорпіонів чекають зміни, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Поради астролога, Павло Глоба
Гороскоп на 20 серпня від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп на 20 серпня від Павла Глоби. Фото: pixabay

У той час, як чотирьом знакам зодіаку астрологи прогнозували переломний момент, сьогодні настане сприятливий період, щоб свої втілити плани.

Детальніше про те, що чекає всіх знаків зодіаку в четвер, 20 серпня, розповів Павло Глоба.

Овен

Четвер принесе нагороду Овнам, які в останні дні боролися за своє місце під сонцем. Навіть невелика перемога подарує представникам знака спокій. Сімейним Овнам варто очікувати щасливого події або звістка від родних.

Тілець

Підходьте зі скептицизмом до фінансових пропозицій і не дозволяйте вплутати себе в авантюру. У разі сумнівів, дайте собі час все ретельно обміркувати і не приймайте поспішних рішень.

Близнюки

Коливання Близнюків щодо любовних справ можуть істотно вплинути на продуктивність. Якщо не хочете довго роздумувати над ймовірними сценаріями - дійте прямолінійно. Наприклад, питайте, якщо сумніваєтеся. Це допоможе об'єктивніше оцінювати реальність.

Рак

Обирайте оточення, в якому комфортно і яке не тисне. Особливо це стосується вечора. Не варто виділяти надто багато часу на розмови з людьми, які вважають, що можуть оцінювати Раків або давати поради, яких не просять.

Лев

Удало день пройде, якщо Леви захопляться розумовою діяльністю, спробують взятися доробляти улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів.

Діва

У любовній сфері Діви можуть відчути пристрасть, однак для ризикованих або необдуманих амурних авантюр цей день не підходить.

Терези

У Терезів день буде дуже насиченим і динамічним. На роботі вони будуть проводити більше часу, ніж зазвичай, але це буде мати позитивні наслідки для фінансового положення.

Скорпіон

Якщо ж Скорпіони зачекалися змін у особистому житті, то є велика ймовірність, що вони зможуть почати діяти саме в четвер. Однак на роботі варто бути дуже уважним, адже представників цього знака можуть чекати неприємні зміни саме через розгубленість. Тому старанно виконуйте свої завдання і підтримуйте дружні відносини з колегами.

Стрілець

Стрільцям у четвер не можна бути пасивними. Візьміть від цього дня все, що тільки у ваших силах, а їх назбирався чималий запас. Однак намагайтеся не метушитися - підходьте до всього по-творчому.

Козеріг

Ризиковані угоди мають шанси викликати біди у вигляді юридичних проблем і втрати коштів. Є висока ймовірність зустріти важливу людину, яка надалі внесе суттєві корективи в життя Козерогів.

Водолій

Водоліям у четвер бажано зайнятися справами, пов'язаними з наукою, мистецтвом і будь-якою творчістю. Також можете зайнятися складанням плану дій на наступні дні.

Риби

У цей день Риби будуть дуже імпульсивні, тому намагайтеся контролювати власні емоції і не робити поспішних рішень або висновків, які можуть негативно позначатися на майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня Венера перейшла в знак Рака.

Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку на цьому тижні.

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