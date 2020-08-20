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20 серпня 2020, четвер, 22:09 4
Суспільство 2020-08-20T22:20:56+03:00
Українські Новини
З танкера "Делфі" відкачують воду з трюмів і герметизують корпус. Як відбуваються роботи на судні

З танкера "Делфі" відкачують воду з трюмів і герметизують корпус. Як відбуваються роботи на судні

Кира Молчанова
Танкер, Одесаобленерго, затонуле судно, Танкер Делфі
Делфі піднімають. Фото: пресслужба АМПУ
Делфі піднімають. Фото: пресслужба АМПУ

Танкер "Делфі" досі лежить недалеко від пляжу "Дельфін" та з нього час від часу витікають нафтопродукти. Зараз на судні герметизують тріщини в танках, відкачують воду з трюмів, прибирають підводні перешкоди і проводять інші підготовчі роботи, які повинні завершитися підйомом судна.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-служба ДП АМПУ.

"Тривають роботи з герметизації тріщин танків правого борта №№8, 11 і 14 під водою із застосуванням полімерних композитних матеріалів, відкачування і герметизації сухого трюму, прокладання повітряних магістралей для продувки бортових відсіків правого борту",— сказано в повідомленні.

Крім того, щоб підняти судно, потрібно прибрати перешкоди з кормової частини з боку моря. Там знаходяться металеві конструкції і камені. Крім того, виготовляють стропи діаметром 27 мм для того, щоб різати камені під водою.

Танкер вже закінчили чистити від нафтових і масляних забруднень. Частково готові місця, куди будуть кріпити перекидні пристрої.

На місце операції підняття танкера поставлено додаткове обладнання (дизельний компресор, насос, ресивер, шланги та інше), ведеться обробка водної поверхні препаратом Еконадин для запобігання забрудненню моря, підсумували в АМПУ.

Що відбувається поруч з Що відбувається поруч з "Делфі". Фото: пресслужба АМПУ

Робочі біля затонулого танкера. Фото: прес-служба АМПУРобочі біля затонулого танкера. Фото: пресслужба АМПУ

Затонувший танкер Затонулий танкер "Делфі". Фото: пресслужба АМПУ

Підготовчі роботи. Фото: прес-служба АМПУПідготовчі роботи. Фото: пресслужба АМПУ

Корпус Корпус "Делфі". Фото: пресслужба АМПУ

Вид на одесский пляж. Фото: пресс-служба АМПУВид на одеський пляж. Фото: пресслужба АМПУ

Як повідомляли Українські Новини, капітана танкера "Делфі" засудили до обмеження свободи.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) підписала договір з компаніями "Краншіп" (Одеса) і "Бруклін-Київ" про підняття танкера "Делфі" без використання державних коштів .

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Делфі піднімають. Фото: пресслужба АМПУ
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