Танкер "Делфі" підніматимуть без використання держкоштів, — Криклій

Адміністрація морських портів України (АМПУ) підписала договір з компаніями "Краншіп" (Одеса) і "Бруклін-Київ" про підняття танкера "Делфі" без використання державних коштів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передають Українські Новини.

Міністр зазначив, що 7 серпня відбулися переговори з 6 компаніями-учасниками закупівлі послуг з підіймання і переміщення затонулого судна.

Одна з приватних компаній виступила з ініціативою проведення робіт без використання держкоштів.

"Уже вчора, 10 серпня, було підписано тристоронній договір між ОФ ДП АМПУ, ТОВ "Краншіп" і ТОВ "Бруклін-Київ" і започатковано низку підготовчих робіт для безпеки операції. Роботи з підйому судна виконуватиме "Краншіп", а "Бруклін- Київ" виступив з ініціативою профінансувати операцію", — повідомив Криклій.

Підготовчі роботи включають очищення приміщень танкера від піску, видалення каменів для безперешкодного вирівнювання судна, промивку піску під обшивкою та інше.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна екологічна інспекція оцінює збитки від аварії танкера "Делфі" у 20 тис. доларів.

26 липня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заявив, що ситуація з танкером "Делфі" визнано надзвичайною місцевого рівня, а повноваження з видалення танкера з акваторії Одеського морського порту перейдуть до держави. Ситуацію також можуть визнати техногенною катастрофою.

Танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси 22 листопада 2019 року.

Спеціальна комісія назвала причинами краху іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.