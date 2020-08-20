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20 серпня 2020, четвер, 21:52 6
Економіка 2020-08-20T22:15:01+03:00
Українські Новини
ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

Надежда Комендантова
ПФУ, виплата пенсій, пенсія, фінансування пенсій
Пенсія.
Пенсія.

20 серпня 2020 Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій серпня згідно із затвердженим графіком.

Про це сказано в повідомленні ПФУ в Facebook.


"На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень.
З початку місяця профінансовано пенсій на суму 32,6 мільярда гривень, що становить 82,5% від потреби місяці", — сказано в ньому.

Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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