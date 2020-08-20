ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

20 серпня 2020 Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій серпня згідно із затвердженим графіком .

Про це сказано в повідомленні ПФУ в Facebook.



"На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень.

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 32,6 мільярда гривень, що становить 82,5% від потреби місяці", — сказано в ньому.

Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Раніше Українські Новини писали, як зміняться виплати після позачергового підвищення "мінімалки".

Раніше ПФУ спростував інформацію про штрафи для частини пенсіонерів.

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