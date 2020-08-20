ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

20 серпня 2020 Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій серпня згідно із затвердженим графіком. Про це сказано в повідомленні ПФУ в Facebook. "На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 32,6 мільярда гривень, що становить 82,5% від потреби місяці", — сказано в ньому. Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook\/Пенсійний фонд України Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Раніше Українські Новини писали, як зміняться виплати після позачергового підвищення "мінімалки". Раніше ПФУ спростував інформацію про штрафи для частини пенсіонерів.