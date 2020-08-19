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19 серпня 2020, середа, 21:52 5
Фінанси 2020-08-20T00:00:27+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій майже 30 мільярдів

Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій майже 30 мільярдів

Надежда Комендантова
Пенсії, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України
Пенсії.
Пенсії.

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень 18 серпня.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,9 мільярда гривень, що становить 75,9% від потреби місяці", - сказано в ньому.

Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України

Виплату пенсій буде проведено кожному пенсіонеру в певну дату виплати в установленому порядку.

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