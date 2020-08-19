Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій майже 30 мільярдів

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень 18 серпня. Про це йдеться в повідомленні ПФУ в Facebook. "На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 29,9 мільярда гривень, що становить 75,9% від потреби місяці", - сказано в ньому. Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook \/ Пенсійний фонд України Виплату пенсій буде проведено кожному пенсіонеру в певну дату виплати в установленому порядку.