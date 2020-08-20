У Патона було захворювання серцево-судинної системи. Колеги розповіли про обставини смерті вченого

У середу, 19 серпня, пішов із життя український вчений, президент НАНУ Борис Євгенович Патон. Співробітники Національної академії наук України розповіли про обставини хвороби та смерті великого українського вченого.

Про це вони повідомили в коментарі сайту "Сегодня".

"У Бориса Євгеновича було захворювання серцево-судинної системи, другий раз за останні 2 тижні він був госпіталізований в інститут Амосова, там збирали консиліум, але на жаль ... Похорон, очевидно, відбудеться в суботу, похований він, думаю, буде на Байковому кладовищі. Річ у тому, що там покояться його рідні - батько, мати, дочка. До речі, сьогодні в ЗМІ повідомили, що у нього не залишилося родичів, але це брехня. У нього є внучка, правнучка, зять. З ними буде узгоджуватися місце поховання", - розповіло джерело в НАН України.

За даними академіків, Патон останній раз був присутній на засіданні Президії незадовго до початку карантину, але працював до останнього з дому.

"Але і на карантині він працював. Віддалено", - уточнили в НАН України.

Ще одне джерело в НАН України повідомив, що Патон тиждень лежав у реанімації, йому підтримували роботу серця.

Раніше Українські Новини повідомляли про найяскравіших факти біографії Бориса Патона.

Також в березні 2020 року стало відомо про бажання Бориса Патона покинути пост президента НАНУ.

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