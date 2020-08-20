Чим запам'ятався видатний вчений Борис Патон. Яскраві факти його біографії

Вчора стало відомо, що пішов з життя український вчений, винахідник Борис Патон. Йому був 101 рік.

Українські Новини згадують найяскравіші факти його біографії.

Народився 14 листопада 1918 року в Києві в родині відомого вченого Євгена Оскаровича Патона, пізніше директора і засновника Інституту електрозварювання, і Наталії Вікторівни Патон, домогосподарки.

У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик.

З 1962 року Патон безперервно займав пост президента Національної академії наук України. Щоразу він переобирався на цю посаду на безальтернативній основі. В останній раз вчений був переобраний президентом НАНУ в 2015 року.

У 2020 році він не подав свою кандидатуру на вибори нового глави академії, які були призначені на 16 квітня, проте незабаром перенесені на більш пізній термін через пандемію коронавірусу.

Член ЦК КПУ ( 1960-1991). Кандидат в члени ЦК КПРС (1961-1966). Член ЦК КПРС (1966-1991). Депутат Верховної Ради СРСР 6-11-го скликань, заступник голови Ради Союзу Верховної Ради СРСР. Народний депутат СРСР (1989-1991). Депутат Верховної Ради УРСР 5-11-го скликань. Член Президії Верховної Ради УРСР 6-9-го скликань.

Учений також працював головним редактором журналів "Автоматичне зварювання", "Технічна діагностика та неруйнівний контроль", "Сучасна електрометалургія", "Вісник Національної академії наук України".

Автор понад 1000 публікацій, у тому числі 20 монографій; більш як 400 винаходів.

Під його керівництвом створений принципово новий спосіб зварювання - електрошлаковий.

Патон очолив дослідження щодо впровадження зварювальних джерел теплоти для підвищення якості витопленого металу, на основі чого заснована нова галузь металургії - спецелектрометалургія.

Вперше почав і активізував дослідження в області використання зварювання і споріднених технологій в космосі, створення космічних конструкцій; визнаний лідер в цій сфері діяльності.

Головний ініціатор створення унікальної технології зварювання живих тканин, яку використовують у хірургії.

За часів незалежної України він став першим, хто отримав звання Героя України з формулюванням "За самовіддане служіння науці, визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії".

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