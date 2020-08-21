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21 серпня 2020, пʼятниця, 05:15 4
Lifestyle 2020-08-21T05:15:01+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі проблеми, — астролог

У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі проблеми, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп на 21 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 21 августа 2020. Фото: pixabay

Тоді як в четвер у Овнів, Водоліїв і Риб був вдалий день, сьогодні у Раків, Левів і Стрільців можливі труднощі в справах. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 21 серпня, розкажуть Українські Новини.

Рак

У цей день Ракам не завадять запобіжні заходи в дорозі. Крім того, існуватиме ймовірність скоєння прикрих помилок і прорахунків. Потребуватимуть уваги близькі, контакти з коханою людиною. Після полудня зведіть до мінімуму або відмовтеся від будь-яких авантюрних заходів. Будьте обережні з фінансами, можуть бути втрати при розрахунках.

Лев

У цей день Львів чекають матеріальні клопоти. Настрій протягом дня може змінюватися. Крім того, про себе нагадають колишні проблеми. Доведеться зіткнутися з необхідністю вирішувати побутові і сімейні питання оперативно, приймаючи рішення на ходу.

Стрілець

Стрільцям в цей день важливо не допустити повторення минулих помилок. Слід пам'ятати, що всі промахи в цей день виглядатимуть більш глобальними, можуть стосуватися фінансової складової життя. У цей період варто подбати про мінімізацію ризиків зниження грошових втрат і уникати непотрібних витрат. У цей період важливо не загострювати конфлікти і поберегти відносини з близькими.

Як повідомляли Українські Новини 7 серпня Венера перейшла в знак Рака. Астролог розповіла, що  чекати від цього періоду і які є ризики.

Також астролог Павло Глоба розповів,  що чекає всіх знаків зодіаку на цьому тижні .

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