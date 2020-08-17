Гороскоп от Павла Глобы для всех знаков зодиака на неделю: кого ждет успех на личном фронте и финансовая удача

В то время, как в понедельник у Овнов, Дев и Стрельцов будет успешный день, на этой неделе удача будет сопровождать не только представителей этих знаков зодиака. Подробный астрологический прогноз на 17-23 августа составил Павел Глоба.

Овен

Начало недели будет очень благоприятным для Овнов. Первые пару дней звезды будут помогать в самых разных делах и начинаниях. В это время наступит благоприятный период для творческих прорывов, любви, романтики и свиданий. Нельзя будет бездействовать. Стоит полностью отдавать себя работе или любви, либо поискам того и другого. Начиная с 21 августа, самого неблагоприятного дня, Овнам стоит быть осторожнее. Стоит более пристально следить за собой и своими действиями, чтобы никого не обидеть. Во второй половине недели скромность будет лишней.

Телец

В любовной сфере и в домашней обстановке у Тельцов до 21 августа всё будет беспокойно. Возможно появление новых неурядиц, проблем. Ссоры и конфликты со второй половинкой и родственниками вполне вероятны, но только в том случае, если заниматься совместными делами. Нужно дать свободу близким. Всем, кто пока одинок, желательно приостановить поиски. Тельцам астрлог советует выражать чувства максимально открыто, но не докучать своими проблемами окружающих. Также стоит сфокусироваться на работе, бизнесе, личных проблемах. Очень важно помнить и про отдых.

Близнецы

У Близнецов всё будет в полном порядке, причем даже в такой неблагоприятный день как 20 августа. Что касается бизнеса и работы, то пришло время воспользоваться своими связями и знакомствами. Настало время двигаться вперед, развиваться, рисковать и искать источники вдохновения. Также на этой неделе благоприятными будут поездки, путешествия. В ходе деловой или личной поездки можно будет познакомиться с интересным человеком, встретить любовь. Пропадать на работе и в делах не стоит тем, кто находится в отношениях. Вторая половинка может начать ревновать или высказать претензии.

Рак

19, 20, 23 августа — самые позитивные дни недели. В эти дни возможны финансовые поступления, удача в делах и в бизнесе, новые знакомства. Также это прекрасное время для самообразования. Стоит опасаться любовных неурядиц. Чтобы их не было, понадобится больше щедрости, меньше эгоизма. Это будет время отличного настроения, больших успехов в делах личного характера и в любви. Единственное, чего астролог советует не делать, так это не тратить пока деньги на бессмысленные и бесполезные вещи.

Лев

Львы станут более обаятельными и притягательными для противоположного пола, поэтому на этой неделе можно заводить новые знакомства. Будущее отношений все равно окажется неизвестным, поэтому лучше не торопить события, а стараться узнавать людей получше. Очень полезно будет на этой неделе помогать близким и родственникам, друзьям и коллегам.

Дева

В середине недели для Дев будет один не очень приятный, но непродолжительный момент — 19 августа. Что касается благоприятных дней, то у Дев эта неделя начнется и закончится очень ярко. Речь идет о 17 и 23 августа. В эти дни можно заниматься личными делами, духовными практиками. Начало и конец недели идеально подойдут для спокойной и размеренной работы, либо полноценного отдыха. Астролог советует не рыться в "грязном белье" второй половинки, не тонуть в ностальгии. Не нужно спрашивать любимого человека о прошлом.

Весы

Весам необходимо как можно меньше общаться с самовлюбленных людьми. Особенно это касается 21 августа и второй половины недели в целом. Это неблагоприятное время, в которое нужно окружать себя только теми, на кого хотите быть похожими. В целом неделя хорошо подходит для общения, обмена мнением и опытом. Самые благоприятные дни — понедельник и вторник. Не исключено, что в эти дни Весам захочется изменить свой внешний вид. Можно заниматься шопингом и посещать стилиста, парикмахера. Женщинам можно выбирать необычную помаду, делать необычный маникюр. Астролог советует направить свою энергию на создание новых условий, перемен. Это хорошо скажется на удаче.

Скорпион

Понедельник — самый неблагоприятный день данного отрезка. Глоба советует Скорпионам сфокусироваться на обязанностях с 17 по 23 число. Это будет идеальное время для выполнения рабочих обязанностей, для ведения бизнеса. Если достижения на работе и в бизнесе окружающие люди заметят, то в любви ситуация будет противоположной. Лучше пока временно отдохнуть от ругани и ссор, от выяснения того, кто в дома хозяин. Очень повезет одиноким Скорпионам, потому что ничто не будет отвлекать их от работы и дел.

Стрелец

У Стрельцов ожидается самая продуктивная и позитивная неделя из всех. Речь идет о 17, 18, 22 и 23 августа. В эти дни и в целом на неделе можно быть собой. Это прекрасное время для путешествий, смены обстановки, командировок. В любви Стрельцов ожидает большой успех, особенно если нужно попросить у второй половинки прощения. В целом большой успех ждет тех, кто жаждет повышения.

Козерог

На этой неделе может быть много проблем любовного характера. Полезно будет начать прислушиваться к окружающим. Астролог рекомендует представителям этого знака быть осторожнее на дорогах, беречь свое здоровье и одеваться по погоде. Если сейчас заболеть или выйти из строя, это может принести много проблем. Самые благоприятные дни недели — 19 и 20 августа. В эти дни необходимо успеть сделать всё то, что не получалось до этого.

Водолей

На этой неделе Водолеям очень важно сохранять объективность и помнить о том, где они недосягаемо сильны, а где им стоит попросить у кого-то помощи. Даже в том случае, если все сделать правильно, много денег у Водолеев не появится. Эта неделя больше подходит для отдыха и смены деятельности. В любви не исключены резкие эмоциональные перепады. Они могут очень негативно сказаться на настроении Водолеев, на их обаянии и удаче. Одинокие Водолеи имеют все шансы найти вторую половинку. Желательно только не назначать свиданий на понедельник и не торопить события.

Рыбы

У Рыб грядут большие перемены, к которым нужно быть готовыми уже сейчас. Нужно наводить порядок дома и на работе, быть внимательнее во всем. Особенно осторожными стоит быть 19 числа — когда звезды и планеты войдут в диссонанс. Начало и конец недели будут очень благоприятными, поэтому их можно посвятить смене обстановки. Это будет идеальное время для путешествий, покупок. Всё это сделает жизнь более яркой, поднимет настроение.

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