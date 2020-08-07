Сьогодні Венера переходить в знак Рака. Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики

Сьогодні, 7 серпня, відбувається інгрес Венери в новий знак зодіаку, в той час, як останній місяць принесе фінансову удачу чотирьом знакам зодіаку . Планета змінює своє положення і переходить в знак Рака, вона пробуде там до 6 вересня. Венера буде давати добро на все емоційне, душевне, домашнє, на любов. Детальніше про зміни, які варто чекати в цей період, а також про ризики, розповіла астролог, таролог і психолог Анна Булатова .

За словами астролога, на цілий місяць в любові і відносинах актуальним стане:

романтика, ніжність, чуттєвість, розуміння без слів;

надійний і серйозний чоловік поруч, на якого можна покластися і довіритися,

виникне бажання "вити гніздо", сім'я стане важливим орієнтиром.

Булатова зазначає, що в одязі в цей період варто вибирати світлі тони, блакитні, зелені. Також речі мають підкреслювати жіночні м'які лінії, навіть вдома, коли ніхто не бачить, варто одягатися красиво.

Гроші в період з 7 серпня і до 6 вересня, як стверджує астролог, потрібно направляти на будинок, сім'ю, дітей, господарство тощо. Це також може приносити і дохід, якщо ваша діяльність пов'язана з ними.

Однак в цей період існує ризик необдуманих і імпульсивних витрат. Астролог зазначає, щоб уникнути розчарувань, приготуйте одразу таку суму, яка буде для вас комфортна. І коли буде час витрат, ви будете готові.

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