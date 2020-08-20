підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Три знаки зодіаку впораються з будь-якими перешкодами сьогодні, - астролог
20 серпня 2020, четвер, 05:25 9
Lifestyle 2020-08-20T10:15:02+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку впораються з будь-якими перешкодами сьогодні, - астролог

Три знаки зодіаку впораються з будь-якими перешкодами сьогодні, - астролог

Елена Новикова
Астрологія, Знаки зодіаку, Павло Глоба
Гороскоп на 20 серпня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 20 серпня 2020. Фото: pixabay

Водночас як у середу зірки були на боці Тельців, Дів і Козерогів, сьогодні вони принесуть удачу Овнам, Водоліям і Рибам. Детальніше про те, що чекає представників цього знака зодіаку в четвер, 20 серпня, розкажуть Українські Новини.

Овен

На Овнів чекає хороший день. У четвер не виключені зміни в особистому житті і планах на найближчий час. Зірки запевняють, що у представників цього знака з'являться ідеї, які зажадають додаткового опрацювання і в майбутньому зможуть принести прибуток. Вечір варто провести в компанії близьких. Приємна зустріч підніме настрій і зарядить позитивною енергією.

Водолій

Перед Водоліями в четвер можуть відкритися нові можливості для заробітку. Друга половина дня стане вдалим часом для багатьох справ, деякі плани зможуть досить успішно реалізуватися. Зірки радять представникам цього знаку постаратися довести до логічного завершення всі розпочаті справи і скласти план дій на найближчий час.

Риби

Вдалий день, протягом якого Рибам гарантовані регулярні фінансові надходження. Однак у цей день не будьте надмірно довірливими, щоб не втратити того, що може прийти в руки. При підписанні паперів ретельно перевіряйте інформацію, не довіряйте малознайомим людям і дійте, спираючись на свою думку, керуючись своїми принципами і правилами. Так представники знака зможуть досягти максимального успіху.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня Венера перейшла в знак Рака. Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку на цьому тижні.

Більше новин про: Астрологія Знаки зодіаку Павло Глоба

Помер вчений і президент НАНУ Борис Патон
Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій майже 30 мільярдів
Новини
"Дніпропетровськгаз" провів випробування газорозподільної системи альтернативним енергоресурсом 10:14 Прес-реліз
Садовий у травні отримав менше, ніж всі його заступники 06:30
Банки закриються на три дні: як будуть працювати фінустанови на довгих вихідних 06:15
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Інфляція "з'їдає" зарплатню. Як вона розраховується і впливає на життя українців 05:15
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Мер Кличко перевірив, чи готові столичні школи до нового навчального року 16:13
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
ЗМІ розповіли, як в Тернополі прокуратура тисне на мера методами Януковича 10:14
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
більше новин
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу 09:30
Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко 13:07
Від введеного Зеленським безвізу для 7 країн Україна недоотримає $ 3 млн 12:44
Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 14:28
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
більше новин
Для підвищення "мінімалки" Рада проведе позачергове засідання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok